Патронов не жалеть: мобилизованные отрабатывают меткость стрельбы на полигоне в ДНР

Мотострелки, призванные по частичной мобилизации, проходят огневую специальную подготовку перед отправкой в зону проведения СВО. Съемочная группа «Звезды» оценила меткость стрельбы и пообщалась с резервистами.

Занятия с мотострелками проходят ежедневно. Боекомплект не жалеют. На кадрах видно, как группа резервистов отрабатывает поражение ростовых мишеней и цинковых коробов. Последние небольшого размера, к тому же защитного цвета, поэтому попасть в них сложнее.

Пока военнослужащие заряжают ленты, завязался небольшой разговор.

- И сколько патронов?

- Порядка семи-восьми лент. У каждого три ящика патронов, по два «цинка» - в них почти 400 штук.

- А сколько вам лет, если не секрет? Как давно служили на срочке?

- Мне 27, служил на срочке в мотострелковой бригаде в Карачаево-Черкесии и потом 102-я ГРВЗ в Армении. Здесь стреляем больше, чем на срочке.