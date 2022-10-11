Президент ОАЭ прибыл в Петербург на встречу с Путиным
В аэропорту господина аль-Нахайяна встретил черный AURUS.
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян прилетел в Санкт-Петербург, где он проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В аэропорту президента встретил черны автомобиль AURUS
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча пройдет в формате «один на один». Тему переговоров не сообщали.
Летом Путин сообщил, что свои услуги в решении ситуации на Украине предлагают Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Российская сторона в свою очередь, как отметил президент России, им благодарна.