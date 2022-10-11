В НАК обсудили безопасность транспортного перехода через Керченский пролив
В ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода.
© Видео: НАК © Фото: НАК
Директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета по повышению уровня защищенности Крымского моста.
Беседа проходила по видеосвязи. В заседании приняли участие глава МВД России Владимир Колокольцев, глава Минобороны России Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МЧС России Александр Куренков, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и другие руководители органов власти, правоохранительных органов и специальных служб.
Как сообщает информационный центр НАК, участники заседания обсуждали безопасность транспортного перехода Краснодарский край – Крым.