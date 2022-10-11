В Сочи возбудили дело по факту избиения воспитанников детсада для детей с аутизмом

Как выяснила съемочная группа «Звезды», расследование ведется в отношении одной сотрудницы детского сада, с нее взяли подписку о невыезде.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об избиении воспитанников частного детского сада в Сочи. Расследование дела началось после появления в Интернете видео, на котором преподаватели кричат на ребенка и бьют его. Данное учреждение посещают дети с аутизмом.

О том, что в частном дошкольном учреждении с громким названием «Империя детства» детей с аутизмом таскали за волосы, бросали на пол, били и оскорбляли, родители узнали не сразу. Мать пострадавшего ребенка Диана Калмыкова забила тревогу, когда ее девятилетняя дочь пришла вся в ссадинах и стала закрываться руками. Так ребенок не давал к себе притронуться. Но из-за диагноза девочка не могла объяснить, в чем причина такого поведения.

«Она не может высказать последовательность, что происходило днем, с утра, я же забирала ее ближе к вечеру. У нее были такие манипуляции в плане закрытия, я не могла понять, спрашивала у Багировой и Кулесевич, что происходит, а они мне: "Ну что вы хотите, это садик, они тут и дерутся, и ругаются"», - рассказала Калмыкова.

Воспитатели все время находили оправдания детским синякам, однако родители смогли запросить видео с камер наблюдения. Так вскрылись ужасающие факты насилия. Но за все время существования детского сада его сотрудники не привлекали к себе особого внимания.

Факты избиения вскрылись еще зимой, но родители решили предать их огласке только сейчас. И все из-за того, что в городе появились слухи, что владельцы детского сада открывают новые дошкольные учреждения. В настоящее время в деле разбираются следователи. Уголовное дело находится на особом контроле.

Как выяснила съемочная группа «Звезды», расследование ведется в отношении одной сотрудницы детского сада, с нее взяли подписку о невыезде.