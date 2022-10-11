В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сочи возбудили дело по факту избиения воспитанников детсада для детей с аутизмом

Елизавета Потейчук
Наталья Жадько
13:32 11.10.2022
Как выяснила съемочная группа «Звезды», расследование ведется в отношении одной сотрудницы детского сада, с нее взяли подписку о невыезде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об избиении воспитанников частного детского сада в Сочи. Расследование дела началось после появления в Интернете видео, на котором преподаватели кричат на ребенка и бьют его. Данное учреждение посещают дети с аутизмом.

О том, что в частном дошкольном учреждении с громким названием «Империя детства» детей с аутизмом таскали за волосы, бросали на пол, били и оскорбляли, родители узнали не сразу. Мать пострадавшего ребенка Диана Калмыкова забила тревогу, когда ее девятилетняя дочь пришла вся в ссадинах и стала закрываться руками. Так ребенок не давал к себе притронуться. Но из-за диагноза девочка не могла объяснить, в чем причина такого поведения.

«Она не может высказать последовательность, что происходило днем, с утра, я же забирала ее ближе к вечеру. У нее были такие манипуляции в плане закрытия, я не могла понять, спрашивала у Багировой и Кулесевич, что происходит, а они мне: "Ну что вы хотите, это садик, они тут и дерутся, и ругаются"», - рассказала Калмыкова.

Воспитатели все время находили оправдания детским синякам, однако родители смогли запросить видео с камер наблюдения. Так вскрылись ужасающие факты насилия. Но за все время существования детского сада его сотрудники не привлекали к себе особого внимания.

Факты избиения вскрылись еще зимой, но родители решили предать их огласке только сейчас. И все из-за того, что в городе появились слухи, что владельцы детского сада открывают новые дошкольные учреждения. В настоящее время в деле разбираются следователи. Уголовное дело находится на особом контроле.

Как выяснила съемочная группа «Звезды», расследование ведется в отношении одной сотрудницы детского сада, с нее взяли подписку о невыезде.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:11 В стране и мире
В Петербурге состоялась встреча Путина с президентом ОАЭ
13:05 Армия
МО РФ: цель удара по инфраструктуре Украины достигнута
12:31 В стране и мире
Видео
ФСБ: задержаны участвовавшие в бою с псковскими десантниками экс-боевики Басаева и Хаттаба
11:30 В стране и мире
В МИД Франции высказались против изоляции России
09:34 В стране и мире
МИД Казахстана рассматривает возможность эвакуации сотрудников посольства из Киева
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.