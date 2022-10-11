В Москве задержан мужчина, устроивший перестрелку с полицией
В столице задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на западе Москвы. Против 54-летнего гражданина возбудили уголовные дела по факту хулиганства и посягательства на жизнь правоохранителей.
По информации московского управления СК РФ, ночью 9 октября злоумышленник открыл беспорядочный огонь из ружья по припаркованным машинам, находясь в подъезде жилого здания на улице Ярцевская. На место вызвали сотрудников полиции, однако мужчину это не остановило.
Преступник обстрелял патрульный автомобиль, а затем выбежал из подъезда и стал целенаправленно целиться в полицейских. Один из правоохранителей был ранен, а второй начал ответную стрельбу и пресек незаконные действия гражданина.
К настоящему времени обвиняемый получил медицинскую помощь и был выписан из больницы. С мужчиной начаты следственные действия. В ближайшее время планируется провести проверку психического здоровья подозреваемого.