В Москве задержан мужчина, устроивший перестрелку с полицией

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В столице задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на западе Москвы. Против 54-летнего гражданина возбудили уголовные дела по факту хулиганства и посягательства на жизнь правоохранителей.

По информации московского управления СК РФ, ночью 9 октября злоумышленник открыл беспорядочный огонь из ружья по припаркованным машинам, находясь в подъезде жилого здания на улице Ярцевская. На место вызвали сотрудников полиции, однако мужчину это не остановило.

Преступник обстрелял патрульный автомобиль, а затем выбежал из подъезда и стал целенаправленно целиться в полицейских. Один из правоохранителей был ранен, а второй начал ответную стрельбу и пресек незаконные действия гражданина.

К настоящему времени обвиняемый получил медицинскую помощь и был выписан из больницы. С мужчиной начаты следственные действия. В ближайшее время планируется провести проверку психического здоровья подозреваемого.