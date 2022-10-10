В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Киеве остановлена красная ветка метро

Игнат Далакян
09:29 10.10.2022
Сообщается, что все подземные станции будут работать как укрытия.
В Киеве остановлена красная ветка метро
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

В Киеве остановлена красная ветка метро, все подземные станции будут работать как укрытия. Об этом сообщают украинские власти.

«В метро Киева движение поездов по красной линии приостановлено, все подземные станции работают как укрытие. Временно закрыт пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота"», - пишет в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о взрыве вблизи здания СБУ в Киеве. Согласно словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, офис украинского президента Владимира Зеленского находится неподалеку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:16 В стране и мире
В МВД Украины сообщили о взрыве вблизи здания СБУ в Киеве
07:37 Армия
Видео
Невзирая на вражеский огонь: как танкисты ЮВО оттесняют ВСУ на Донецком направлении
07:29 Армия
Видео
На Камчатке проводили мобилизованных военнослужащих к местам проведения дополнительной подготовки
05:03 Армия
Видео
Тактика боя: кадры подготовки мобилизованных бойцов в Бурятии
05:05 Армия
Видео
Огонь по целям разной дальности: кадры боевой подготовки мобилизованных с Урала и Сибири
Популярное
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Видео
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
Видео
«Поезд горит»: очевидцы публикуют видео вблизи пожара на Крымском мосту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.