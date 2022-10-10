Сообщается, что все подземные станции будут работать как укрытия.

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В Киеве остановлена красная ветка метро, все подземные станции будут работать как укрытия. Об этом сообщают украинские власти.

«В метро Киева движение поездов по красной линии приостановлено, все подземные станции работают как укрытие. Временно закрыт пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота"», - пишет в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о взрыве вблизи здания СБУ в Киеве. Согласно словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, офис украинского президента Владимира Зеленского находится неподалеку.