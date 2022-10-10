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Уничтожить диверсантов: новые истории мужества бойцов ВС РФ в ходе спецоперации

Алиса Краузе
05:25 10.10.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Уничтожить диверсантов: новые истории мужества бойцов ВС РФ в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Младший сержант Александр Клованич

Младший сержант Александр Клованич, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы войск РФ. В ходе совершения марша в заданный район Александр обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду, о чем немедленно доложил командиру.

Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков. Александр Клованич одним из первых вступил в бой с националистами. В ходе боя он, отважно прикрывая своих товарищей, получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил вести бой до полного разгрома вражеских диверсантов.

В бою младший сержант Клованич лично уничтожил до пяти националистов. По итогам боестолкновения вражеские диверсанты были ликвидированы.

© Минобороны России

Рядовой Саид Магомедов

В ходе проведения специальной военной операции рядовой Магомедов неоднократно выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов российским подразделениям на линии боевого соприкосновения. Не раз рядовой подвергался артиллерийским обстрелам, но, грамотно используя рельеф местности, выводил автомобиль в безопасную зону.

Во время одного из рейсов колонна, в составе которой двигался Саид Магомедов, попала под артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских националистов. В результате очередного залпа машина, двигавшаяся впереди Саида получила повреждения и загорелась.

Оценив ситуацию, Саид эвакуировал из подбитого автомобиля трех военнослужащих, получивших ранения, оказал им первую помощь и вывез на своем автомобиле в безопасное место.

© Минобороны России

Майор Евгений Рытченко

Перед батальонно-тактической группой, которую обеспечивал бесперебойной связью майор Рытченко, была поставлена задача по оперативному наращиванию зоны покрытия радиостанций для передачи информации удаленным подразделениям в ходе наступления.

Найдя подходящее место на возвышенности, где была возможность установить ретранслятор, группа связистов во главе с майором Рытченко выдвинулась для выполнения поставленной задачи. Украинские националисты, обнаружив российских военнослужащих, открыли минометный огонь по высоте.

Понимая, что отсутствие связи лишит командование управления подчиненными подразделениями, Евгений оценил обстановку и отдал приказ подчиненным занять укрытие, а сам продолжил установку оборудования под непрекращающимся огнем противника.

Закончив установку, настройку и убедившись функционировании радиосети, офицер вместе с подчиненными, заняв выгодные позиции на подступах к ретранслятору, обеспечил его оборону. Смелые и решительные действия майора Евгения Рытченко позволили нарастить зоны покрытия радиостанций, что обеспечило должностных лиц БТГр устойчивой помехозащищенной радиосвязью.

© Минобороны России

Подполковник Станислав Сепеев

В ходе наступления на одном из направлений подполковник Сепеев лично руководил артиллерийскими подразделениями, осуществляющими огневую поддержку российских мотострелков.

Выдавливая националистов с занимаемых позиций, российские артиллеристы под руководством Станислава Сепеева уничтожили две боевые машины противника, три артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 20 националистов

Мужественные и профессиональные действия подполковника Сепеева позволили создать брешь в выстроенной обороне неприятеля, в результате чего подразделение боевиков было полностью ликвидировано.

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