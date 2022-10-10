Уничтожить диверсантов: новые истории мужества бойцов ВС РФ в ходе спецоперации

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Младший сержант Александр Клованич

Младший сержант Александр Клованич, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы войск РФ. В ходе совершения марша в заданный район Александр обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду, о чем немедленно доложил командиру.

Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков. Александр Клованич одним из первых вступил в бой с националистами. В ходе боя он, отважно прикрывая своих товарищей, получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил вести бой до полного разгрома вражеских диверсантов.

В бою младший сержант Клованич лично уничтожил до пяти националистов. По итогам боестолкновения вражеские диверсанты были ликвидированы.