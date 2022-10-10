Тщательный досмотр и ремонтные работы: какова сейчас обстановка на Крымском мосту

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту нормализуется. Количество пропускных пунктов увеличено вдвое, теперь их шесть. На самом мосту запустили движение уже по двум полосам - до этого действовал реверсивный режим. На автодорожной части полностью наладили стационарное освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения.

Специалисты продолжают обследовать поврежденные части. К диагностике опор моста привлечены водолазы. Ремонт идет в круглосуточном режиме. Съемочная группа «Звезды» проехала по мосту в направлении полуострова.

Первая точка, на которой отсекаются автомобили, находится за 15 километров от Крымского моста. Там, уже непосредственно у переправы, находится стационарный пост ДПС. И для того, чтобы там не копились машины, здесь отсекают некоторое их количество.

На мост пока не пропускают грузовой транспорт, только легковые автомобили. Наша съемочная группа провела эксперимент. Рано утром они встали со всеми в общую пробку. Пока ждали сигнала регулировщика, общались с водителями.

Трансфер из гостиницы у одного из них занял почти сутки. Но, как говорит сам Адиль, если для безопасности так надо, он готов пожертвовать временем.

«Я заехал сегодня со стороны Крыма и возвращаюсь. Трансфер обычный. Выехал в час дня, а приехал в пять утра, перед мостом встали в семь вечера, 500 метров 3 часа двигались. Досмотр? Открыто, очень вежливо, главное, чтобы ничего запрещенного не было», - поделился он.

Продвигается очередь очень медленно. Съемочная группа «Звезды» с 6:45 утра стояла на пропускных пунктах, а заехала на переправу в 10:20. В среднем на пропускном пункте за 4 часа пропускают около 100 машин.

Подробнее о том, какая обстановка сейчас в направлении Крымского моста, а также кем и как, по словам одного из украинских чиновников, был совершен подрыв, смотрите в сюжете Станислава Иващенко.