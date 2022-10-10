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Тактика боя: кадры подготовки мобилизованных бойцов в Бурятии

Алиса Краузе
05:03 10.10.2022
С мобилизованными гражданами ВВО в Бурятии организовали занятия по тактике боя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, мобилизованные военнослужащие продолжают занятия по огневой и тактической подготовке.

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане совершенствуют навыки использования стрелкового оружия. В рамках тренировки по огневой подготовке они выполняют  стрельбы из закрепленного за ними оружия.

Исходя из обстановки, военнослужащий выбирает безопасный и оптимальный маршрут следования к огневой позиции, после чего начинает вести прицельный огонь. После индивидуальной тренировки мобилизованные отрабатывают эти же действия, но уже в составе подразделения. Помимо этого с мобилизованными военнослужащими отрабатывается порядок действий при пешем следовании за техникой.

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