В Китае посчитали, что ЕС устал от Соединенных Штатов

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Конфликт, возникший между Соединенными Штатами и Европой из-за противоречия интересов, вполне может обернуться падением американской гегемонии на мировой политической арене. К такому выводу пришли в китайской прессе.

Активно способствует изменению сложившегося порядка вещей энергетический кризис. Из-за санкций против РФ Евросоюз пришел к необходимости закупать природный газ в США. Эта не самая выгодная для ЕС альтернатива оказалась весьма удачным развитием ситуации, если смотреть с позиции Вашингтона. И европейцы это прекрасно понимают.

Ситуация в энергетической сфере привела к резкому росту трат простого населения. Возмущение Европы быстро стало заметным.

«Недовольство европейских стран... обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других государств по всему миру», - указывает издание Global Times.

В китайском СМИ посчитали столкновение двух закадычных партнеров - вестником перемен. По мнению журналистов, голос, прорезавшийся у государств ЕС, явно говорит о том, что Соединенные Штаты больше не могут руководить глобальными процессами, не встречая противодействия.