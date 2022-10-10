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Песков заявил, что Турция не предлагала России помощь в переговорах по поводу Украины

Анастасия Бобылева
04:16 10.10.2022
Ранее в Анкаре говорили о желании помочь с проведением переговоров между Россией и Западом.
Песков заявил, что Турция не предлагала России помощь в переговорах по поводу Украины
© Фото: Roman Denisov, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о предложении Турции помочь в переговорах по поводу Украины.  Он сказал, отвечая на вопрос «Интерфакса», что пока в Кремль не поступало подобных предложений от турецкой стороны.

В Анкаре ранее заявляли о готовности провести переговоры между Россией и четырьмя западными государствами - США, Германией, Францией и Великобританией. Турецкие СМИ писали о том, что этот план уже передан Соединенным Штатам.

Эксперт предположил, почему Западу могут быть выгодны эти переговоры. По его мнению, затягивание конфликта поставит Россию в более выигрышную позицию, и западные государства хотят добиться от Москвы уступок, пока это возможно.

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