Песков заявил, что Турция не предлагала России помощь в переговорах по поводу Украины

Ранее в Анкаре говорили о желании помочь с проведением переговоров между Россией и Западом.

© Фото: Roman Denisov, GlobalLookPress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о предложении Турции помочь в переговорах по поводу Украины. Он сказал, отвечая на вопрос «Интерфакса», что пока в Кремль не поступало подобных предложений от турецкой стороны.

В Анкаре ранее заявляли о готовности провести переговоры между Россией и четырьмя западными государствами - США, Германией, Францией и Великобританией. Турецкие СМИ писали о том, что этот план уже передан Соединенным Штатам.

Эксперт предположил, почему Западу могут быть выгодны эти переговоры. По его мнению, затягивание конфликта поставит Россию в более выигрышную позицию, и западные государства хотят добиться от Москвы уступок, пока это возможно.