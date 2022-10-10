Редкий час затишья: «Звезде» удалось понаблюдать за бытом артиллеристов в зоне СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня работает двойка. Так называют в батарее это орудие. Цель внеплановая, срочная. Разведка обнаружила украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая больше недели пытается подобраться к нашим позициям, ищет слабые места. Противник расположился в одном из домов в заброшенном садовом кооперативе.

Первый залп: без пристрелки - в цель. Об этом сообщают с переднего края. За работой артиллеристов в режиме реального времени следят операторы наших беспилотников.

Следующие два осколочно-фугасных лишают украинскую диверсионную группу транспорта. На кадрах с дрона видно, как оставшиеся в живых разбегаются по ближайшим канавам и кустам. Эта ДРГ уже вряд ли приблизится к позициям российских войск.

К артиллеристам съемочная группа «Звезды» приехала в редкий час затишья. Огневую поддержку передний край не запрашивает. По опыту: будет ночная смена, говорят в батарее. Пока есть возможность, удалось осмотреть то, что обычно остается за кадром - места расположения личного состава.

Ребята-артиллеристы показали один из своих блиндажей. Окопались они, нужно сказать, знатно. Обустроили и места для отдыха, и места для сна. Благодаря генератору есть электричество, а с ним и телевизор. Над местом для хранения оружия располагается бокс с котелками и наборами для личной гигиены. Ну и самое интересное и домашнее - самодельное кресло качалка.

Одновременно главный инженер, дизайнер и прораб этих подземных построек - командир батарей Евгений. Он не без гордости показывает еще один бокс-блиндаж: это полноценная столовая-кухня на глубине более метра.

Пусть полевые, но комфортные условия боевой работы - залог грамотного и точного выполнения задач, как считает командир батареи. Ребятишки - так по отечески называет своих бойцов Евгений - здоровы, обогреты, накормлены, и главное - находятся в безопасности. Хотя прилетает постоянно, имеются амбициозные планы по развитию подземной инфраструктуры.

«Мы также строим блиндажи под технику. Под "КамАзы", "Уралы". В таком же виде, полностью накрытые крышей. Защищенные от средств противника, от разведки, от поражающих средств», - рассказал Евгений.

А еще есть задумка - соединить все блиндажи единой системой подземных ходов и, возможно, начать готовить минус второй этаж полевого военного городка. Артиллеристы уже приступили к наброске чертежей.