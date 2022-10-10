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Специалист раскрыл, как торговые центры следят за клиентами

Алиса Краузе
03:02 10.10.2022
Эксперт рассказал о малоизвестных способах слежки за посетителями в торговых центрах.
Специалист раскрыл, как торговые центры следят за клиентами
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Передвижения покупателей в торговых центрах постоянно мониторятся с помощью современных технологий. О способах отследить и посчитать любителей шопинга, которые скрыты от внимания большинства, рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Так, по его словам, число посетителей могут устанавливать счетчики на входах в здание ТЦ или, что случается чаще, на входах в арендованные помещения (к примеру, в магазины). Кроме того, арендаторы, порой, используют для этих же целей чеки.

Узнать данные о посетителях возможно из подключений к Wi-Fi центра, однако, как подметил эксперт, этот метод немногое даст. Как известно, далеко не все люди подключаются к общественным беспроводным сетям.

Человеческий трафик собирают для того, чтобы делать выводы о потенциальных арендаторах.

«Их интересует, скольких посетителей можно в идеале получить», - указал Чеглов в интервью агентству «Прайм».

Как заметил специалист, менеджеры ТЦ стараются подбирать якорных арендаторов, к которым будет регулярно сходиться большое число клиентов. Обычно к ним относятся торговые сети. Для сотрудничества с ними торговые центры предлагают льготные цены на аренду квадратных метров.

Существуют также фоновые арендаторы - те точки, которые получают посетителей благодаря общему потоку и дополняют ассортимент ТЦ. В их случае работают более высокие арендные ставки.

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