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Эксперт назвал самое безопасное место в автомобиле

Анастасия Бобылева
02:54 10.10.2022
Оно находится по диагонали от сиденья водителя.
Эксперт назвал самое безопасное место в автомобиле
© Фото: Mercedes-Benz Ag â€“ Commun, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Эксперт рассказал, на каком месте в машине пассажир меньше всего подвержен риску пострадать из-за ДТП. Это заднее место справа от водительского, как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

«Это место считается более безопасным, потому что обычно самые серьезные аварии происходят, когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться. Чаще всего в таких авариях самые серьезные повреждения автомобиля приходятся на сторону водителя», - пояснил он.

Шапарин вспомнил, что на сиденье по диагонали от водителя всегда ездила королева Великобритании Елизавета II. Только она сидела с левой стороны, потому что в ее стране левостороннее движение, а в России безопаснее всего сидеть справа.

Эксперт также напомнил пристегивать ремень безопасности. При резкой остановке, по его словам, пассажир заднего сиденья может не только врезаться в спинку переднего, но и долететь до лобового стекла, и тогда правильный выбор места не спасет его.

Ранее автоэксперт рассказал, где в условиях санкций можно найти недорогие машины. Он посоветовал присмотреться к зарубежным аукционам по продаже б/у машин и предположил, что в ближайшем будущем, возможно, на них начнут продавать и новые автомобили.

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