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Командир спецназа «Ахмат»: украинская армия теряет более тысячи бойцов в сутки

Ирина Елагина
22:49 10.10.2022
Ежедневные потери ВСУ оценил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Командир спецназа «Ахмат»: украинская армия теряет более тысячи бойцов в сутки
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress
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Потери украинской армии по всей линии фронта превышают тысячу бойцов в сутки. Ежедневные потери ВСУ оценил секретарь Совбеза Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Меня очень сильно удивляет метод ведения боевых действий противоположной стороны – противника. Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более одной тысячи человек в сутки однозначно», - приводит РИА Новости слова Алаудинова.

По мнению командира «Ахмата», украинская сторона закрывает глаза на данные о потерях убитыми и ранеными и не щадит своих обычных солдат.

«Я уверен, что они будут воевать до последнего украинца - не они, а их хозяева на Западе», - подчеркнул командир «Ахмата».

Напомним, что бойцы спецназа «Ахмат» участвуют в боевых действиях в зоне СВО.

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