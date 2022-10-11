Бить врага с фланга: новые истории мужества и отваги бойцов ВС России в зоне СВО
Проявляя храбрость и сноровку, российские военнослужащие умело справляются с поставленными перед ними задачами, отражают атаки и ликвидируют численно превосходящие силы украинских боевиков.
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Фото: Минобороны России
Министерство обороны России продолжает сообщать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Капитан Алексей Юматов
Подразделение капитана Алексея Юматова выполняло боевые задачи в непосредственной близости от линии соприкосновения с противником. Вражеская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку скрытно выдвинуться и атаковать позиции подразделения.
Заметив приближение националистов, капитан Юматов быстро сориентировался в обстановке. Используя условия местности, вместе с подчиненными он занял выгодные позиции и приступил к отражению атаки националистов.
Ведя бой с вооруженными боевиками, Алексей получил ранение, но продолжил руководить вверенным ему подразделением. Несмотря на численное превосходство, вооруженные радикалы понесли существенные потери и отступили.
Благодаря высоким командным качествам и умелым действиям капитана Алексея Юматова и его подчиненного состава, атака националистов была отражена.
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Рядовой Дмитрий Баранов, водитель автомобильной роты
Рядовой Дмитрий Баранов выполняет боевые задачи по подвозу боеприпасов и горюче-смазочных материалов в районы расположения российских подразделений. Украинские националисты, стремясь лишить снабжения подразделения ВС РФ, находящиеся на передовой, атаковали колонну, в которой двигался Дмитрий.
Отражая метким огнем из стрелкового оружия атаку противника, Дмитрий Баранов уничтожил шесть националистов. Понеся потери, диверсионная группа противника была вынуждена отступить.
Во время боя одна из машин, перевозившая боеприпасы, была повреждена и не могла продолжать движение в заданный район. Быстро сориентировавшись в ситуации, Дмитрий принял решение взять поврежденную технику на буксир во избежание срыва поставки боеприпасов наступающим союзным силам.
Проявив личное мужество и профессиональные качества, рядовой Дмитрий Баранов помог колонне отразить нападение противника, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев и обеспечил своевременную доставку боеприпасов российским силам.
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Рядовой Замир Агабалаев
В составе группы российских военнослужащих, рядовой Замир Агабалаев выполнял задачи по обеспечению безопасного перемещения колонны десантно-штурмового батальона в заданный район.
Следуя по маршруту, Замир обнаружил группу вооруженных украинских националистов, готовящих засаду. О чем он немедленно доложил командиру. Было принято решение дать бой врагу.
Рядовой Замир Агабалаев во время завязавшегося боестолкновения, действуя смело и решительно, обошел позиции врага с фланга и прицельным огнем из штатного вооружения уничтожил оборудованную противником долговременную пулеметную точку и трех находившихся в ней националистов. Лишившись поддержки пулеметного огня и неся потери, националисты отступили вглубь своей обороны.
Мужественные и самоотверженные действия рядового Замира Агабалаева позволили предотвратить готовящееся нападение на российскую колонну.
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Рядовой А лександр Маликов, водитель
Колонна, в составе которой находился рядовой Александр Маликов, осуществляла подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов российским подразделениям, ведущим бои с украинскими националистами.
Находясь в непосредственной близости от района ведения интенсивных боевых действий, колонна Александра попала под массированный ракетно-артиллерийский огонь противника, стремившегося сорвать снабжение российских войск.
Сохраняя самообладание и проявляя мужество, рядовой Маликов умело маневрировал и продолжил движение в заданный район, чтобы не сорвать доставку боеприпасов артиллерийским подразделениям. Прибыв на артиллерийские позиции, он вместе с экипажем приступил к разгрузке снарядов.
Оперативно разгрузив боеприпасы, рядовой Александр Маликов взял на буксир поврежденное вражеским огнем орудие и эвакуировал его в пункт ремонта военной техники. Его смелость и отвага способствовали успешному отражению вражеских атак.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.
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