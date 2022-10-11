Бить врага с фланга: новые истории мужества и отваги бойцов ВС России в зоне СВО

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Рядовой Дмитрий Баранов, водитель автомобильной роты

Рядовой Дмитрий Баранов выполняет боевые задачи по подвозу боеприпасов и горюче-смазочных материалов в районы расположения российских подразделений. Украинские националисты, стремясь лишить снабжения подразделения ВС РФ, находящиеся на передовой, атаковали колонну, в которой двигался Дмитрий.

Отражая метким огнем из стрелкового оружия атаку противника, Дмитрий Баранов уничтожил шесть националистов. Понеся потери, диверсионная группа противника была вынуждена отступить.

Во время боя одна из машин, перевозившая боеприпасы, была повреждена и не могла продолжать движение в заданный район. Быстро сориентировавшись в ситуации, Дмитрий принял решение взять поврежденную технику на буксир во избежание срыва поставки боеприпасов наступающим союзным силам.

Проявив личное мужество и профессиональные качества, рядовой Дмитрий Баранов помог колонне отразить нападение противника, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев и обеспечил своевременную доставку боеприпасов российским силам.