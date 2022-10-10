В стране и мире Снаряд ВСУ упал в 12 метрах от контейнера с ядерными отходами на ЗАЭС Ирина Елагина Об опасном происшествии на площадке хранения отработанного ядерного топлива сообщил представитель администрации Запорожья. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Один из снарядов ВСУ упал в 12 метрах от контейнера с отработанным ядерным топливом на Запорожской АЭС. Об опасном происшествии на площадке, где хранится порядка четырех тысяч ядерных топливных элементов, сообщил представитель администрации Запорожья Владимир Рогов в программе «Антонимы с Антоном Красовским» на Rutube. «Сейчас на этой площадке находятся 174 контейнера, а это 4 тысячи топливных элементов. 4 тысячи - это очень много», - подчеркнул Рогов. Ранее Рогов сообщал о планах ВСУ затопить ЗАЭС при помощи подрыва Кременчугской ГЭС. Экспертное мнение и аналитика