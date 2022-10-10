Армейская тактическая стрельба, управление танком и БМП: кадры подготовки мобилизованных в ЛНР

Среди мобилизованных - представители самых разных профессий, многие из которых - очень талантливые и способные люди.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вчерашние шахтеры, учителя и строители - у мобилизованных идут занятия по стрельбе. В это трудно поверить: один выстрел - одно попадание.

Мобилизованные жители Донбасса в зоне спецоперации на полигонах осваивают новые военные специальности. Они назначены в зависимости от того, где каждый из них будет наиболее полезен.

Один из мобилизованных рассказал, что кто-то идет в мехводы, в танкисты. Тот, кто хорошо стреляет, - направляется в другие подразделения. Помогают всем, обучают и оказывают нужное внимание. В целом отмечено, что к ним попадают талантливые люди, которых обучают всему необходимому для реального боя.