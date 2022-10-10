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Армейская тактическая стрельба, управление танком и БМП: кадры подготовки мобилизованных в ЛНР

Валентин Гвоздев
Марина Крижановская
20:29 10.10.2022
Среди мобилизованных - представители самых разных профессий, многие из которых - очень талантливые и способные люди.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вчерашние шахтеры, учителя и строители - у мобилизованных идут занятия по стрельбе. В это трудно поверить: один выстрел - одно попадание.

Мобилизованные жители Донбасса в зоне спецоперации на полигонах осваивают новые военные специальности. Они назначены в зависимости от того, где каждый из них будет наиболее полезен.

Один из мобилизованных рассказал, что кто-то идет в мехводы, в танкисты. Тот, кто хорошо стреляет, - направляется в другие подразделения. Помогают всем, обучают и оказывают нужное внимание. В целом отмечено, что к ним попадают талантливые люди, которых обучают всему необходимому для реального боя.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Практика по десять часов в день - как днем, так и ночью. Учат много и многому: занятия по стрельбе, инженерному делу, медицине и тактике боя.

«Это упражнение называется АТС - армейская тактическая стрельба. Одна из главных целей - научить солдат грамотно перемещаться на поле боя. Двигаться нужно быстро, короткими перебежками от укрытия к укрытию и постоянно прикрывать товарищей», - рассказал корреспондент Валентин Гвоздев.

Рядом, на танковой директрисе, готовятся танковые экипажи.

«Огневая подготовка - важнейший элемент боевой учебы. Именно от точности операторов-наводчиков зависит выполнение боевой задачи в реальном бою. Поэтому здесь ей уделяют максимум внимания», - добавил он.

Боец с позывным «Крот» попал в танкисты после ранения. До этого о многотонной боевой машине имел весьма поверхностное представление, основанное на компьютерных играх. Сейчас он уже командир танка. От новой специальности в восторге.

«В танковые войска я попал после ранения. Приехал, чтобы меня отправили на прошлое место службы и оставили там. Ранее служил в пехоте, был рядовым стрелком. Прибыл сюда - и стал командиром танка. Учеба идет нормально. Инструктора очень хорошие: доходчиво объясняют. Я очень доволен», - рассказал командир танка «Крот».

Рядом точность стрельбы на боевых машинах пехоты отрабатывают мотострелки. Воздух над полигоном гудит от пуль и снарядов. Их в учебных центрах не жалеют. Как, впрочем, и сил новобранцев. Но трудности они переносят стойко: тяжело в учении - легко в бою.

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