Украина прекратит экспорт своей электроэнергии в Евросоюз

Отмечено, что поражение тепловой генерации и электрических подстанций вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

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Экспорт украинской электроэнергии прекращается в страны Евросоюза. Причиной названы обстрелы энергетической инфраструктуры страны. Отмечено, что данное энергосокращение призвано стабилизировать ситуацию в самой Украине. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины.

«Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Сегодняшние ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Там же отметили, что официальный Киев поставлял в Евросоюз электроэнергию. Также отдельными линиями поставка осуществлялась в Польшу и Молдавию.

Немногим ранее приводилась информация, что в Кривом Роге власти ограничат потребление электроэнергии. Жителям и предприятиям рекомендовано не использовать энергоемкое оборудование и приборы, отключить рекламные вывески. Также будет частично отключено уличное освещение и сокращено количество городского электротранспорта на линиях.