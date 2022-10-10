В Минобороны Тайваня сообщили, что КНР направила 26 самолетов и четыре корабля к острову

Тайвань, в свою очередь, направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией.

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В Министерстве обороны Тайваня сообщили, что вблизи острова были зафиксированы 26 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В оборонном ведомстве добавили, что восемь самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива, включая шесть истребителей J-16, один противолодочный самолет Y-8 и один самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

«По состоянию на 17.00 (12.00 мск) 10 октября Вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 26 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», - приводит РИА Новости сообщение Минобороны Тайваня.

Тайвань, в свою очередь, направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Напомним, президент США Джо Байден заявлял о намерении защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая.