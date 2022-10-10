Нобелевскую премию по экономике за исследования банков получили трое американцев

В соответствии с материалами исследования, делает банки «уязвимыми для слухов об их крахе» сочетание их деятельности по вкладам и кредитам для граждан.

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Нобелевскую премию по экономике получили американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг. Исследователи проанализировали деятельность банковских учреждений в кризисных условиях и выяснили, как сделать их менее уязвимыми.

Также ученые установили, как именно неудачные решения банков усугубляют течение кризисов. Начало исследования было положено Бернанке, Даймондом и Дибвигом еще в начале 1980-х годов. Их работа имеет большое практическое значение в регулировании финансовых рынков. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

В соответствии с материалами исследования, делает банки «уязвимыми для слухов об их крахе» сочетание их деятельности по вкладам и кредитам для граждан.

«Эту опасную динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков», - говорится в тексте.

Также банки, являясь посредниками между вкладчиками и заемщиками, лучше подходят для оценки кредитоспособности заемщиков и обеспечения ссудами более выгодных инвестиций. Председатель Комитета по присуждению премии в области экономических наук Торе Эллингсен отметил, что «соображения лауреатов помогли избежать серьезных кризисов».