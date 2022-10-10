Будущее наступило: российские ученые научились управлять дронами силой мысли

Российские ученые представили интерфейс, который помогает управлять роботами. Программа способна распознавать сигналы мозга и передавать их на квадракоптер. Но в перспективе эту технологию возможно будет применять и для управления многотонными машинами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Данияр Вольф показывает, как работает его изобретение. В это трудно поверить, но он управляет дроном в буквально смысле силой мысли. Каждый человек - это биологическая машина, в которой есть электричество. Небольшие посылаемые из мозга импульсы считывают датчики специальной нейрогарнитуры, расположенной на голове.

Главное ноу-хау - это приложение для мобильного устройства, которое принимает сигналы из мозга и преобразует их в команды для квадрокоптера. Программа четко фиксирует напряжение или спокойствие в организме, моргание и движения пальцев рук. И принимает каждую комбинацию тела и разума как сигнал к действию.

В практическом смысле умение управлять чем-либо без рук и джойстиков одной силой мысли имеет большие перспективы. Например, подать сигнал SOS при ограблении, не произнося ни слова. Или написать сообщение в мобильном телефоне, не отрывая рук от руля автомобиля.

Будущее уже наступило, и это подтверждают другие российские разработчики. Сейчас на МКС проходят эксперименты с печатью органов. Невесомость позволяет ускорить процесс. И на орбите уже успешно проведены опыты по печати щитовидной железы. На специальном 3D-биопринтере. И если это, по сути, шаг к будущему долголетию, а может, и бессмертию, то шаг к решению продовольственной проблемы - это создание биоферм по печати продуктов питания.

3D-принтеры для создания продуктов уже печатают, к примеру, шоколад и мясо, причем самой невероятной геометрической формы. Главное - снабдить аппарат вкусными и полезными съедобными «чернилами». Как это сделали московские разработчики при печати блинов. Которые в итоге получаются не хуже, чем по «бабушкиному» рецепту.

«Огромное преимущество для индивидуального питания. Если принтер будет стоять в учебных заведениях, больнице, то для каждого принтер будет готовить индивидуальную пищу. На мой взгляд эта технология будет набирать популярность, она может упростить жизнь и сократить время готовки и рутины», - рассказал разработчик 3D-принтеров Эдуард Шабанов.

Сейчас в перспективной разработке российских ученых, конструкторов и изобретателей находятся сотни технических новинок, которые в будущем должны упростить нам жизнь.

Одно из направлений - создание привязных беспилотных платформ. Простыми словами - дрон поднимаясь на большую высоту, и имея постоянное питание по сверхлегкому кабелю, способен играть роль стационарной вышки связи. И, конечно же, особое внимание сейчас развитию искусственного интеллекта и созданию роботов, которые могут использоваться как в промышленности или спасении людей, так и быть домашними помощниками в хозяйстве.