В Кремле сообщили, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ в течение часа

© Фото: пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в течение часа проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Официальный представитель Кремля также добавил, что встреча состоится в режиме видеоконференции.

«Достаточно скоро, в течение часа», - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет конференция.

Напомним, Владимир Путин заявлял, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Глава государства отметил, что произошедший накануне подрыв был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.