Мужчина «вынес» три миллиона рублей из плюшевого медведя на Сахалине Кирилл Кунецкий По данным правоохранителей, потерпевшая хранила крупную сумму в плюшевой игрушке.

© Фото: Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay,Pixabay