Мужчина «вынес» три миллиона рублей из плюшевого медведя на Сахалине
По данным правоохранителей, потерпевшая хранила крупную сумму в плюшевой игрушке.
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В сахалинском городе Корсаков мужчина украл у знакомой три миллиона рублей, которые она хранила в плюшевом медведе.
По данным правоохранителей, 21-летний подозреваемый пришел в гости к дочери потерпевшей, которой в тот момент не было дома. Помимо крупной суммы, спрятанной в плюшевой игрушке, злоумышленник похитил золотые украшения и скрылся, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном МВД.
Мужчина попытался скрыться от полицейских в подвале одного из домов, а краденные вещи передал своему знакомому, который сдал их в ломбард.
В настоящее время подозреваемый задержан, на него заведено уголовное дело.