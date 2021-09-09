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Мужчина «вынес» три миллиона рублей из плюшевого медведя на Сахалине

Кирилл Кунецкий
07:30 09.09.2021
По данным правоохранителей, потерпевшая хранила крупную сумму в плюшевой игрушке.
Мужчина «вынес» три миллиона рублей из плюшевого медведя на Сахалине
© Фото: Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay,Pixabay
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В сахалинском городе Корсаков мужчина украл у знакомой три миллиона рублей, которые она хранила в плюшевом медведе.

По данным правоохранителей, 21-летний подозреваемый пришел в гости к дочери потерпевшей, которой в тот момент не было дома. Помимо крупной суммы, спрятанной в плюшевой игрушке, злоумышленник похитил золотые украшения и скрылся, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном МВД.

Мужчина попытался скрыться от полицейских в подвале одного из домов, а краденные вещи передал своему знакомому, который сдал их в ломбард.

В настоящее время подозреваемый задержан, на него заведено уголовное дело.

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