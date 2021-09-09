Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: самозанятые смогут получать платежи через СБП

Роман Захаров
04:12 09.09.2021
Сервис станет доступен для интеграции кредитными организациями с 1 октября 2021 года.
СМИ: самозанятые смогут получать платежи через СБП
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

У самозанятых граждан появится возможность принимать оплату через систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Национальную систему платежных карт (НСПК). Данную информацию изданию также подтвердили в Центробанке.

Сервис, по сообщениям журналистов, станет доступен для интеграции кредитными организациями с 1 октября текущего года. Для предоставления функционала самозанятым, банкам-участникам придется внести технические изменения на своей стороне.

Такое нововведение позволит самозанятым лицам уменьшить издержки за прием безналичных денег, избежать трат на приобретение оборудования, а также моментально зачислять денежные средства.

«Самозанятым будут доступны те же формы приема платежей по СБП, что и юрлицам, и они могут выбрать способ, который будет для них более актуальным. Если услуги оказываются дистанционно (например, дизайн или подготовка текстов), то для оплаты клиенту достаточно будет направить платежную ссылку», - объяснили в НСПК.

Там добавили, что для взаимодействия с клиентом в офлайн режиме можно будет выбрать иные варианты приема безналичной оплаты по СБП. Например, распечатать QR-код или вывести его на экран мобильного устройства.

В НСПК подчеркнули, что комиссия для самозанятых составит не более 0,4%, что гораздо меньше, чем при приеме платежей через POS-терминал или сайт. Так, общие тарифы за C2B-платежи (Customer-to-Business - от покупателя бизнесу) в СБП варьируются от 0,4 до 0,7% (все зависит от рода деятельности предпринимателя), а комиссия за прием карт через POS-терминал - еще более высокая (около 2%).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:26 В стране и мире
Видео
На месте взрыва газа в Ногинске нашли тело пятого погибшего
21:03 В стране и мире
Видео
«Ребенок на руинах девятиэтажки»: что известно о взрыве в подмосковном Ногинске
18:02 В стране и мире
Bloomberg рассказал, когда начнутся поставки газа по «Северному потоку - 2»
17:53 В стране и мире
Видео
Борисов признался, что ему тяжело смириться с гибелью главы МЧС Зиничева
17:37 В стране и мире
В Роскосмосе разъяснили ситуацию с возвращением «Бурана» России
Популярное
Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы
В ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.