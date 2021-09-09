СМИ: самозанятые смогут получать платежи через СБП

У самозанятых граждан появится возможность принимать оплату через систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Национальную систему платежных карт (НСПК). Данную информацию изданию также подтвердили в Центробанке.

Сервис, по сообщениям журналистов, станет доступен для интеграции кредитными организациями с 1 октября текущего года. Для предоставления функционала самозанятым, банкам-участникам придется внести технические изменения на своей стороне.

Такое нововведение позволит самозанятым лицам уменьшить издержки за прием безналичных денег, избежать трат на приобретение оборудования, а также моментально зачислять денежные средства.

«Самозанятым будут доступны те же формы приема платежей по СБП, что и юрлицам, и они могут выбрать способ, который будет для них более актуальным. Если услуги оказываются дистанционно (например, дизайн или подготовка текстов), то для оплаты клиенту достаточно будет направить платежную ссылку», - объяснили в НСПК.

Там добавили, что для взаимодействия с клиентом в офлайн режиме можно будет выбрать иные варианты приема безналичной оплаты по СБП. Например, распечатать QR-код или вывести его на экран мобильного устройства.

В НСПК подчеркнули, что комиссия для самозанятых составит не более 0,4%, что гораздо меньше, чем при приеме платежей через POS-терминал или сайт. Так, общие тарифы за C2B-платежи (Customer-to-Business - от покупателя бизнесу) в СБП варьируются от 0,4 до 0,7% (все зависит от рода деятельности предпринимателя), а комиссия за прием карт через POS-терминал - еще более высокая (около 2%).