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«Рубеж» под защитой: как прошли учения военнослужащих стран ОДКБ в Киргизии

Павел Кольцов
23:41 09.09.2021
Российские горные стрелки из Тувы плечом к плечу с хозяевами учений и военнослужащими из Казахстана и Таджикистана предотвратили «захват» приграничного города.
«Рубеж» под защитой: как прошли учения военнослужащих стран ОДКБ в Киргизии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Киргизии военнослужащие четырех стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности вышли на «Рубеж». Так называются совместные маневры, которые развернулись на горном полигоне Эдельвейс.

Российские горные стрелки из Тувы плечом к плечу с хозяевами учений и военнослужащими из Казахстана и Таджикистана предотвратили «захват» приграничного города. Горячий прием незваным гостям устроили из огнеметов и реактивных систем залпового огня.

Снаряды ложились с точностью пули снайпера, огонь корректировали расчеты беспилотников «Орлан-10». Они же обнаружили передовые отряды боевиков. Условный противник не просто перешел границу, но и пытался захватить  населенный пункт. Для этих целей «террористы» использовали дроны и легкую бронетехнику.

Со стороны легендарного киргизского озера Иссык-Куль на встречу условному неприятелю вылетели российские боевые вертолеты, которые дислоцируются в Киргизии на авиабазе в Канте. На земле работали мотострелки горной бригады Центрального военного округа из Тувы совместно с подразделениями вооруженных сил Казахстана, Таджикистана и Киргизии. После первого удара союзные подразделения перешли в контратаку. Картину разгрома завершили российские штурмовики Су-25 и казахстанские истребители Су-30СМ.

Скоординированность действий в наступлении и обороне в горных условиях нарабатывалась годами. Коллективным силам быстрого развертывания ОДКБ уже 20 лет.

За «боем» наблюдал министр обороны Киргизии, после чего заявил о важности и актуальности таких маневров в связи, в том числе, с ситуацией в Афганистане.

На учениях с союзниками происходила передача реальным боевым опытом делятся: российские военные передают навыки, накопленные в Сирийской Арабской Республике.

«Мы создали объединенную систему управления, эффективность которой позволила продемонстрировать высочайшую выучку на поле боя и успешно решить все поставленные задачи», - рассказал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

За маневрами с интересом наблюдали военные атташе десятка стран, в том  числе Индии, Японии, Франции. Офицеры жмут руки российским коллегам, но оставляют увиденное без комментариев. Следующие совместные учения подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности пройдут в республике Таджикистан, которая граничит с Афганистаном. В них, как ожидается, примут участие еще больше военнослужащих.

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