Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Гус Всемогущий: экс-тренер сборной России по футболу заявил о завершении карьеры

Ян Брацкий
23:19 09.09.2021
Не так давно 74-летний футбольный специалист перенес коронавирусную инфекцию и решил не возвращаться к профессиональной деятельности.
Гус Всемогущий: экс-тренер сборной России по футболу заявил о завершении карьеры
© Фото: imago sportfotodienst, globallookpress
Читайте нас на:

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении профессиональной карьеры. Комментарий нидерландского специалиста приводит один из спортивных журналов. На пенсию Гус Всемогущий, как Хиддинка называют в России, уходит с поста тренера сборной Кюрасао, которую он возглавил два года назад.

Одной из возможных причин принятого решения журналисты считают коронавирус, которым Гус Хиддинк переболел не так давно.

«Я не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса. Во время моего недавнего разговора с президентом Федерации футбола Кюрасао мы пришли к выводу, что мне нужно взять паузу, потому что они взяли новый курс развития. Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат», - сказал Хиддинк в интервью изданию Voetbal International.

Гусу Хиддинку 74 года. Специалист считается легендой нидерландского ПСВ, с которым он шесть раз выигрывал национальный чемпионат, четырежды становился победителем Кубка страны, завладел Суперкубком Нидерландов и Кубком Лиги чемпионов. Добрым словом Хиддинка вспоминают и болельщики «Реала» и «Челси».

В России «Гус Иванович» приобрел народную любовь и популярность в 2008 году, кода вывел сборную нашей страны на Евро-2008. По мнению многих экспертов и болельщиков, игра, которую демонстрировали российские футболисты при Хиддинке, была одной из лучших в истории национальной сборной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:57 В стране и мире
Россия снимает все ограничения по авиасообщению с Белоруссией
21:40 В стране и мире
Путин назвал дату подписания документа о едином энергетическом рынке с Белоруссией
19:44 В стране и мире
Видео
Наказание рублем: в Москве в десять раз могут повысить штраф за нарушение тишины водителями
21:25 Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
12:24 В стране и мире
Видео
В Кремле ответили на версии гибели Зиничева
Популярное
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
СМИ выяснили, как нацисты использовали золото рейха
Видео
Не устоял: в Приморье при проверке школы губернатора встретил пьяный сторож и упал
Видео
Пугачева и Галкин приехали на прощание с Борисом Красновым
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.