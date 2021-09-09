Гус Всемогущий: экс-тренер сборной России по футболу заявил о завершении карьеры

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении профессиональной карьеры. Комментарий нидерландского специалиста приводит один из спортивных журналов. На пенсию Гус Всемогущий, как Хиддинка называют в России, уходит с поста тренера сборной Кюрасао, которую он возглавил два года назад.

Одной из возможных причин принятого решения журналисты считают коронавирус, которым Гус Хиддинк переболел не так давно.

«Я не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса. Во время моего недавнего разговора с президентом Федерации футбола Кюрасао мы пришли к выводу, что мне нужно взять паузу, потому что они взяли новый курс развития. Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат», - сказал Хиддинк в интервью изданию Voetbal International.

Гусу Хиддинку 74 года. Специалист считается легендой нидерландского ПСВ, с которым он шесть раз выигрывал национальный чемпионат, четырежды становился победителем Кубка страны, завладел Суперкубком Нидерландов и Кубком Лиги чемпионов. Добрым словом Хиддинка вспоминают и болельщики «Реала» и «Челси».

В России «Гус Иванович» приобрел народную любовь и популярность в 2008 году, кода вывел сборную нашей страны на Евро-2008. По мнению многих экспертов и болельщиков, игра, которую демонстрировали российские футболисты при Хиддинке, была одной из лучших в истории национальной сборной.