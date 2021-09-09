Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Сирии
ЧС произошла в провинции Хомс в четверг.
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В сирийской провинции Хомс 9 сентября в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате взрыва российский военнослужащий, находившийся в автомобиле, получил тяжелые ранения. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался.
Минобороны РФ окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.