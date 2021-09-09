В стране и мире Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Сирии Майя Мусиенко ЧС произошла в провинции Хомс в четверг. © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress Читайте нас на: В сирийской провинции Хомс 9 сентября в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства. Об этом сообщает Минобороны России. В результате взрыва российский военнослужащий, находившийся в автомобиле, получил тяжелые ранения. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался. Минобороны РФ окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика