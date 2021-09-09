Кладбище на огороде: под Львовом людей хоронят на дачных участках

В одном из сел Львовской области умерших начали хоронить на частных огородах, что привело к невероятному скандалу. Все дело в том, что количество скончавшихся от COVID-19 превышает возможности старого кладбища.

«Были деревья, кусты, облепиха, сейчас посмотрите – есть уже кладбище», – сказала одна из местных жительниц.

Мрачный урожай созрел на дачных огородах во Львовской области. Вместо картофеля – деревянные кресты. Пока жители соблюдали карантин, на их участках выросло целое кладбище.

«Свою территорию по периметру мы оградили бетонными столбцами – 350 штук, были прикреплены три ряда колючей проволоки. К 2019 все уничтожено. Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились люди», – пожаловалась владелица дачного участка Наталья.

Эти участки общество незрячих получило еще в девяностых годах. В 2008 году владельцы объединились в кооператив и начали приватизацию. Это, пожалуй, первый случай в юридической практике, когда помимо земли в придачу идут еще и мертвые души. Директор кладбища разводит руками, говорит, что до этого территория никому не принадлежала, а хоронить людей было необходимо. В итоге из 70 участков, удалось залезть уже на 6.

«Земля была в коммунальной собственности города в то время, когда начали хоронить. Из-за того, что на дворе коронавирус, смертность увеличилась в 2 раза, и я вынужден был хоронить в сторону леса, на север. Что я сам захватил землю — это ложь. Есть решение сельского совета – расширить кладбище», – заявил директор кладбища Ярослав Мартынов.

На Украине с населением 40 млн – больше 2 млн активных больных коронавирусом. Две доступные вакцины – британская AstraZeneca и американский Pfizer. Одна из последних партий – 4 миллиона доз, срок их годности истекает через пару месяцев.

«Что дальше, очень сложно сказать. Я бы, скажем, не нагнетал всю истерию, тем более, что людей насильно заставлять что-либо делать, когда у них нет по сути выбора, то, извините, получается отрицательный эффект от всей этой вакцинации», – заметил руководитель Харьковской организации «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Андрей Лесик.

Сейчас на Украине вакцинировано 14% жителей, но могло быть и больше. Например, в Закарпатье люди делают прививку прямо на границе с Венгрией, в европейских мобильных пунктах. К слову, больше миллиона венгров привиты «Спутником V». В Ивано-Франковской области школы перейдут на удаленку из-за низкой вакцинации учителей. Причина тому – недоверие к одобренным государством вариантам.

«Это уже не медицина, это уже политика. Тем более, на нас как на подопытных кроликах испытывают препараты. Мы тестируем вакцины, которые возможно усовершенствованные где-то и применяются, но на Украину идут какие-то излишки, отходы, реплики», – сказал украинский журналист Руслан Коцаба.

Пока Киев запрещает въезд в страну всем, у кого есть сертификат о вакцинации российским препаратом, чиновники на местах не успевают разгребать жалобы на систему здравоохранения. Сдали нервы и у одной из одесских депутатов.

«Чем мы сейчас занимаемся? Мы защищаем интересы города, как депутаты, или мы защищаем интересы частных больниц?», – задалась вопросом Ирина Куценко-Есенович.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко озвучил новые подробности по карантину. Его введут уже на днях с пометкой «желтый уровень опасности». Новые ограничения коснутся не только массовых мероприятий, но и банально спортзалов, где будут следить за количеством людей на квадратный метр. Недовольство в обществе нарастает.

Американским Pfizer разрешили прививать и несовершеннолетних, а значит, они не берут в расчет данные центра по контролю и профилактике заболеваний США. В киевской детской инфекционной больнице от COVID скончался новорожденный ребенок, девочке не исполнилось и месяца. Непонятно, насколько верный курс на борьбу с коронавирусом выбирает киевская власть.

«Ни одной новой больницы не построено, кроме Ахмадеда. Реформу медицины разрушили – это абсолютная правда. Украина подошла к пандемии коронавируса не готовой. Была, например, ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба в стране», – отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В тоже время во Львовской области временно приостановили похороны людей на чужих огородах. Правда, есть те, кто уже оплатил бронь на этом участке.