В Европе цена на газ достигла исторического максимума за тысячу кубометров

На европейском рынке впервые в истории цена на газ превысила 670 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В начале торговой сессии стоимость октябрьского фьючерса составляла 661,6 доллара, в течение дня корректировалась до 649,1, а в 13.12 (по московскому времени) поднялась до 672,3 и достигла максимального значения.

Прошлый рекорд был побит накануне. Тогда цена отметка достигла в 660 долларов за тысячу кубометров.