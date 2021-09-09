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Вышел трейлер новой «Матрицы» с Киану Ривзом

Кира Карон
16:38 09.09.2021
Российская премьера состоится 16 декабря 2021 года.
Вышел трейлер новой «Матрицы» с Киану Ривзом
© Фото: comregal_Ives, Twitter, globallookpress
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В России опубликовали трейлер четвертой «Матрицы». Новая часть получила название «Воскрешение».

В трейлере, опубликованном на официальном YouTube канале Warner Bros. Pictures, Нео (Киану Ривз) вновь оказывается в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, но они не узнают друг друга.

К своим ролям вернулись Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Также в «Матрице 4» появятся Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф, Приянка Чопра, Яхья Абдул-Матин II и Джада Пинкетт Смит.

Режиссер картины Лана Вачовски. В российских кинотеатрах «Матрица: Воскрешение» стартует 16 декабря.

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