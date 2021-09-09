Путин заявил, что Россия не позволит забыть подвиг советского народа в годы ВОВ

Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что РФ никогда не позволит забыть и оболгать героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом он рассказал в ходе заседания оргкомитета «Победа».

«Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный массовый героизм наших предков: и на полях сражений, и в глубоком тылу, где тоже ковалась победа», - отметил Путин.

Он напомнил, что 2021 год отмечен рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа.

«Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной», - также подчеркнул Путин.

По его словам, всю правду о победе «мы передаем из поколения в поколение».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что вычеркивать из российской истории героические события, которые в предыдущие десятилетия были идеологизированы, нельзя.

По его словам, необходимо помнить, что сделало поколение победителей в Великой Отечественной войне.