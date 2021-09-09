Футболист «Локомотива» Камано вылетел из Гвинеи в Москву

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано вылетел из Гвинеи в Москву на фоне военного переворота в своей стране.

Об этом сообщается на сайте ФК. Спортсмен ожидает своего рейса в российскую столицу в Стамбуле. В сообщении говорится, что в течение дня он должен прибыть в расположение команды.

Камано выступает в составе московского клуба с лета 2020 года. Он забил девять голов в 40 матчах.

В воскресенье, 5 сентября, глава мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства и закрытии границ страны.

Министерство обороны Гвинеи, в свою очередь, сообщило, что охрана президента Альфа Конде отразила атаку бунтарей на резиденцию лидера государства.