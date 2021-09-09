«Просила прощения у его жены»: Людмила Гнилова рассказала о романе с Александром Соловьевым

Звезда советского кино Александр Соловьев был трижды женат. Второй супругой актера стала его коллега по театру и кино Людмила Гнилова. Между артистами завязался бурный роман, однако оба были несвободны. Тем не менее актриса призналась, что не жалеет ни о чем.

«Когда мы с Соловьевым играли любовную сцену, на нас приходили смотреть, потому что, по словам коллег, на сцене происходило такое, что передать нельзя», - вспомнила 77-летняя актриса.

В то время Гнилова была замужем за актером Николаем Кашириным, который знал а похождениях второй половины, но закрывал глаза на неприятную ситуацию, чтобы сохранить ради общей дочери. Александр Соловьев же состоял в браке с артисткой Людмилой Радченко.

Запретный роман быстро набирал обороты, по словам Гниловой, в один момент любовники поняли, что больше не могут жить друг без друга. Актриса испытывала чувство вины перед коллегой, у которой увела мужа. Однажды она решилась на серьезный разговор с соперницей.

«У нее возникла очень сильная обида. Ей было неприятно. Люда не собиралась расставаться с Сашей. Я чувствовала вину перед ней, просила у нее прощения. В конце-концов мы с ней сблизились», - рассказала Гнилова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Брак Соловьева и Гниловой распался в 1997 году, когда их сыну Михаилу исполнилось 18 лет. Третьей супругой артиста стала его давняя любовь Ирина Печерникова.