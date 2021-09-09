Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане
После завершения встречи президенты России и Белоруссии дадут пресс-конференцию.
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Президент России Владимир Путин проведет переговоры в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в четверг, 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы главы государств обсудят результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы, касающиеся российско-белорусских отношений.
В связи с предстоящим саммитом ОДКБ в Душанбе планируется также обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся региональной повестки дня, в том числе - ситуации в Афганистане.
После завершения мероприятия президенты России и Белоруссии дадут пресс-конференцию.