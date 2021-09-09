Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане

В связи с предстоящим саммитом ОДКБ в Душанбе планируется также обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся региональной повестки дня, в том числе - ситуации в Афганистане .

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