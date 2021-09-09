Путин согласился присвоить еще 12 населенным пунктам звание «Город трудовой доблести»
Звание получат Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Бологое, Оха, Ступино, Сызрань и Чита.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 12 населенным пунктам. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.
Звание получат следующие города: Алдан (Якутия), Воркута (Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Бологое (Тверская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита.
Напомним, в июле Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам России за вклад местных жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.