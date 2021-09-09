СМИ: жертвами пожара в больнице в Северной Македонии стали 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и 20 пострадали во время пожаре в госпитале для лечения больных COVID-19 в городе Тетово, расположенном на западе Северной Македонии. Об этом сообщает телеканал «Алсат-М».

По информации журналистов, возгорание в лечебном учреждении началось в среду, 8 сентября, после 21.00 (22.00 мск).

Глава местного министерства здравоохранения Венко Филипче в своем Twitter подтвердил трагедию в Тетово, однако не назвал точное число жертв и пострадавших. Он добавил, что возгорание было ликвидировано, а пострадавших сейчас перевозят в столицу - город Скопье.

К тушению огня были привлечены 30 пожарных и семь машин. В настоящий момент в связи с инцидентом в Тетово проходит заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Зорана Заева.