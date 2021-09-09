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Не устоял: в Приморье при проверке школы губернатора встретил пьяный сторож и упал

Кира Карон
13:53 09.09.2021
Время было еще рабочее, но у ворот стройки губернатора встретил только сторож, которого не держали ноги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Приморье губернаторская проверка завершилась конфузом. Глава Приморья Олег Кожемяко решил без предупреждения проверить, как идет строительство одной из школ.

На стройке губернатор не увидел ни людей, ни работы. Перед воротами школы Кожемяко встретил пьяного мужчину, который попытался их открыть и в итоге упал.

После такой встречи и осмотра строительной площадки глава региона сделал вывод, что «с такими подрядчиками надо расставаться». Он отметил, что так относиться к работе, которую тебе доверили, непозволительно.

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