Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака»

В Польше на 91-м году жизни скончался актер Веслав Голас, известный российскому зрителю по сериалу «Четыре танкиста и собака». Об этом сообщает порта Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.

Голас умер утром в четверг, 9 сентября. По информации издания, на прошлой неделе актер перенес второй инсульт.

Голас родился 9 сентября или 9 октября 1930 года в Кельце. В школе вступил в ряды «Серых шеренг» - подпольной бойскаутской организации, боровшейся с фашистскими оккупантами. В 1944 году был арестован гестапо, подвергся пыткам, сидел в тюрьме. После войны Голас учился в Театральной академии, затем работал в театре, кинематографе и на телевидении. Советскому зрителю актер наиболее известен по сериалу «Четыре танкиста и собака», всего он сыграл более чем в 40 картинах, преимущественно комедиях.