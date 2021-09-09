Раскрыты подробности о похищении замороженных тел под Москвой

Бывший технический директор компании «КриоРус» Алексей Потапов рассказал о последствиях похищения Викторией Удаловой сосудов Дьюара с замороженными телами со склада в Москве.

«Дьюар - это довольно большое устройство, которое предназначено для хранения и использования в вертикальном виде», - сказал Потапов.

По словам экс-директора, будучи замороженным до очень низкой температуры, нагрев происходит примерно в течение суток даже с отсутствием азота, пишут «Известия».

«Азота немного оставалось, мы его долили сразу же, сейчас с ними все в порядке. Они начали нагреваться, но не перешли через критические температуры, которые определяют условия хранения», - добавил Потапов.

Потапов также добавил, что замороженный человек хранится при температуре жидкого азота. Его тело будет абсолютно твердым.

Ранее в Сети появились подробности о том, что гендиректор компании «КриоРус», которая специализируется на заморозке тел умерших, Виктория Удалова, попыталась выкрасть со склада контейнеры с телами.