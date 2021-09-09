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В Совфеде назвали «Северный поток - 2» выгодным для всех

Анна Касаткина
11:14 09.09.2021
Сенатор Владимир Джабаров считает, что новые власти ФРГ не будут мешать реализации проекта.
В Совфеде назвали «Северный поток - 2» выгодным для всех
© Фото: Nord Stream 2, РИА Новости
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился в том, что новые власти Германии станут последним препятствием на пути газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал, комментируя материал Handelsblatt о том, что новые немецкие власти якобы могут воспрепятствовать проекту, наряду с юридическими трудностями.

«Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода "Северного потока — 2" очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии», — сказал сенатор в беседе с RT.

При этом Джабаров отметил, что от новых властей возможна критика, по его словам, «дань моде», которая в условиях постоянного удорожания и нехватки газа, а также предстоящей зимы и полупустых газовых хранилищ, сойдет на нет.

В понедельник, 6 сентября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и введен в эксплуатацию через несколько дней. Начать поставки газа по нему планируется с 1 октября.

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