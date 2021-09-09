В Совфеде назвали «Северный поток - 2» выгодным для всех

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров усомнился в том, что новые власти Германии станут последним препятствием на пути газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал, комментируя материал Handelsblatt о том, что новые немецкие власти якобы могут воспрепятствовать проекту, наряду с юридическими трудностями.

«Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода "Северного потока — 2" очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии», — сказал сенатор в беседе с RT.

При этом Джабаров отметил, что от новых властей возможна критика, по его словам, «дань моде», которая в условиях постоянного удорожания и нехватки газа, а также предстоящей зимы и полупустых газовых хранилищ, сойдет на нет.

В понедельник, 6 сентября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и введен в эксплуатацию через несколько дней. Начать поставки газа по нему планируется с 1 октября.