Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях

Певец Андрей Губин вернулся в Россию из Египта, где поправлял здоровье, однако серьезных улучшений за время его лечения не произошло. По словам артиста, он продолжает мучиться от постоянных болей.

Он сообщил, что последние несколько месяцев находился в Египте, где много плавал и лечил спину.

«Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», - рассказал певец в беседе с aif.ru.

Губин ведет замкнутый образ жизни и редко включает телефон, так как, по его словам, ему часто пишут гадости совершенно незнакомые люди. Свободное время артист посвящает творчеству и уже написал несколько песен, однако о возвращении на сцену он пока не думает.

Певец также рассказал, что живет с любимой девушкой и сейчас подыскивает дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте.

Губин ушел с эстрады около десяти лет назад из-за диагностированной ему левосторонней прозопалгии, и с тех пор редко появляется на публике. Осенью прошлого года друзья сообщили о пропаже артиста, позже стало известно о том, что он отдыхает в Египте.