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Более 20 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Роман Захаров
03:00 09.09.2021
В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 20 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал.

Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации. Во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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