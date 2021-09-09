Более 20 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Более 20 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал.

Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации. Во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.