Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы

Отец певицы Жанны Фриске впервые рассказал о том, как умер брат-близнец певицы. Откровениями он поделился в выпуске YouTube-шоу «Психология звезд».

По словам Владимира Фриске, Жанна и ее брат появились на свет семимесячными: девочка весила 1300 граммов, мальчик — 2640. У второго ребенка была асфиксия и непроходимость кишечника.

«Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер», — рассказал Фриске.

Он добавил, что в первые месяцы вместе с женой очень переживал из-за смерти ребенка, с семьей работали психологи.

Фриске также признался, что когда певица заболела, она сказала, что ее к себе зовет брат.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга.