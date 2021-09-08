Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы
Близнец Жанны Фриске умер вскоре после рождения.
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, globallookpress
Отец певицы Жанны Фриске впервые рассказал о том, как умер брат-близнец певицы. Откровениями он поделился в выпуске YouTube-шоу «Психология звезд».
По словам Владимира Фриске, Жанна и ее брат появились на свет семимесячными: девочка весила 1300 граммов, мальчик — 2640. У второго ребенка была асфиксия и непроходимость кишечника.
«Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер», — рассказал Фриске.
Он добавил, что в первые месяцы вместе с женой очень переживал из-за смерти ребенка, с семьей работали психологи.
Фриске также признался, что когда певица заболела, она сказала, что ее к себе зовет брат.
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга.