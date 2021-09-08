Боевая стрельба «Гиацинтов»: кадры учений артиллеристов ВВО в Амурской области

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), завершили масштабные учения на полигоне Трехречье, дислоцированного в Амурской области. Разведывательный отряд, скрытно совершив марш в тыл условного противника, на расстояние около 30 километров, обнаружил узлы связи, склады с боеприпасами и горючим условного противника.

Далее расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан» ретранслировал передаваемый разведчиками радиосигнал от радиостанций системы «Азарт» с координатами целей на командный пункт артиллерийского соединения. Используя возможность БПЛА «Орлан» выполнять видеонаблюдение с высоты в несколько тысяч метров, при этом оставаясь незамеченным, разведчики подтвердили точность координат целей.

Несколькими залпами из 152-мм орудий «Гиацинт» артиллеристы уничтожили все указанные мишени. Благодаря визуальному наблюдению за целями с беспилотного летательного аппарата производилась корректировка артиллерийского огня.

Расчеты орудий «Гиацинт» также выполнили контрбатарейное маневрирование. Все нормативы военнослужащими отработаны с двукратным запасом по отводимому на их выполнение времени.