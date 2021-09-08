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Боевая стрельба «Гиацинтов»: кадры учений артиллеристов ВВО в Амурской области

Ян Брацкий
05:00 08.09.2021
По легенде учений, бойцы ВВО уничтожили узлы связи, склады с боеприпасами и горючим условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), завершили масштабные учения на полигоне Трехречье, дислоцированного в Амурской области. Разведывательный отряд, скрытно совершив марш в тыл условного противника, на расстояние около 30 километров, обнаружил узлы связи, склады с боеприпасами и горючим условного противника.

Далее расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан» ретранслировал передаваемый разведчиками радиосигнал от радиостанций системы «Азарт» с координатами целей на командный пункт артиллерийского соединения. Используя возможность БПЛА «Орлан» выполнять видеонаблюдение с высоты в несколько тысяч метров, при этом оставаясь незамеченным, разведчики подтвердили точность координат целей.

Несколькими залпами из 152-мм орудий «Гиацинт» артиллеристы уничтожили все указанные мишени. Благодаря визуальному наблюдению за целями с беспилотного летательного аппарата производилась корректировка артиллерийского огня.

Расчеты орудий «Гиацинт» также выполнили контрбатарейное маневрирование. Все нормативы военнослужащими отработаны с двукратным запасом по отводимому на их выполнение времени.

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