В Индии в кабине лифта нашли останки умершего 24 года назад человека

В больнице города Кайли индийского штата Уттар-Прадеш во время работ по починке лифта, не функционировавшего 24 года, был обнаружен скелет человека. Об этом пишет India Today.

Согласно материалу, останки нашли внутри кабины подъемного механизма. ДНК умершего направили на экспертизу. К настоящему моменту нет какой-либо информации о личности покойного, как он попал в лифт и о причинах его смерти.

Сейчас индийская полиция изучает отчеты обо всех пропавших без вести за последние 24 года людях и пытается установить обстоятельства произошедшего.