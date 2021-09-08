На рынке в Киргизии вспыхнул мощный пожар: видео
В тушении пламени задействованы шесть пожарных расчетов.
© Видео: Aimak Akipress, Бак өстүрүү Кыргызстан © Фото: Aimak Akipress, Бак өстүрүү Кыргызстан
Мощнейший пожар произошел на рынке в городе Кызыл-Кия в Баткенской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.
«Пожар начался в магазине тканей, после чего распространился на несколько других торговых точек. Тушением пожара занимаются шесть пожарных расчетов», – заявили в ведомстве РИА Новостям.
По словам представителя МЧС Киргизии, на данный момент информации о пострадавших в ходе происшествия не поступало. Площадь возгорания уточняется.