В стране и мире На рынке в Киргизии вспыхнул мощный пожар: видео Майя Мусиенко В тушении пламени задействованы шесть пожарных расчетов. © Видео: Aimak Akipress, Бак өстүрүү Кыргызстан © Фото: Aimak Akipress, Бак өстүрүү Кыргызстан Читайте нас на: Мощнейший пожар произошел на рынке в городе Кызыл-Кия в Баткенской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики. «Пожар начался в магазине тканей, после чего распространился на несколько других торговых точек. Тушением пожара занимаются шесть пожарных расчетов», – заявили в ведомстве РИА Новостям. По словам представителя МЧС Киргизии, на данный момент информации о пострадавших в ходе происшествия не поступало. Площадь возгорания уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика