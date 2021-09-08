«Ребенок на руинах девятиэтажки»: что известно о взрыве в подмосковном Ногинске

В районе семи утра в подмосковной девятиэтажке прогремел мощный взрыв. В тот момент многие только просыпались, некоторые собирали детей в сады и школы. Сейчас по двору разбросаны игрушки и детские вещи. Среди пострадавших две маленьких девочки, одну из них в первые минуты после взрыва очевидцы заметили в развалинах квартиры.

Пятилетняя Алиса стояла на самом краю, а перед ней простиралась зияющая дыра, которая раньше была стеной. Снизу оставались еще два этажа. В момент взрыва девочка с сестрой была в детской, а их мама находилась на кухне. Женщина пыталась пробраться к детям, но пол рухнул. За семью переживали всем двором.

«Там сидела маленькая девочка и была детская кроватка, что сразу бросилось в глаза. Она сидела на этих развалинах, на руинах буквально, и спасатели сразу бросились к ней на помощь», – рассказала очевидец Людмила Титова.

Сейчас семья находится в ногинской больнице, их жизням ничего не угрожает. С детьми работают психологи. Оказать любую необходимую помощь пообещали и власти.

Разбор завалов еще продолжается, предварительно речь идет о капитальном восстановлении не четырех этажей, а пяти, между ними не осталось перекрытий, взрывной волной вынесло и несущие стены. Асфальт до сих пор покрыт плотным слоем оконных стекол. Из под обломков извлечены двое погибших.

Всего в ногинскую больницу поступили семь пострадавших. Один мужчина в реанимации. Еще несколько человек не выходят на связь. Их родственники дежурят прямо на улице. Многим из них тоже нужна помощь.

Вероятная причина взрыва — использование газа для обогрева квартиры. До начала отопительного сезона еще далеко, а ночами холодно, поэтому люди согреваются, как могут. Именно эту девятиэтажку газовщики проверяли в мае, тогда нарушений не было, однако на уточняющие вопросы журналистов в управляющей компании отвечать не стали.

В доме придется восстановить не менее двадцати квартир. Уже решено, что малообеспеченным семьям установят бесплатные газоанализаторы, однако на это потребуется время, а тянуть в данном случае нельзя.

«Сделали отдельную программу, будем устанавливать малообеспеченным семьям в течение следующих трех лет анализаторы утечки газа за счет средств бюджета», – заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Всех жителей девятиэтажки, а это почти 200 человек, эвакуировали. Сначала в детский сад неподалеку, а потом в санаторий. Тем, кто захочет, снимут квартиры, а пока всем пострадавшим собирают одежду и вещи первой необходимости. Кто-то сегодня заселится во временное жилье.

На восстановление взорвавшегося подъезда понадобится минимум шесть месяцев. Пока люди могут вернуться в свои квартиры за вещами и документами всего на несколько минут.