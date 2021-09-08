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Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили «Тайфуненок»

Андрей Аркадьев
17:18 08.09.2021
Военнослужащие подразделений в Новосибирской и Самарской областях приступили к освоению новой техники.
Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили «Тайфуненок»
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа в Новосибирской и Самарской областях получили первые восемь новейших бронеавтомобилей КамАЗ-53949 «Тайфуненок».

Военнослужащие приступили к освоению новой техники, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

КамАЗ-53949 представляет собой бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 и корпусом, защищающим от пуль и взрывных устройств. На нем установлена комбинированная защита из керамической брони, под ней — броневая сталь. «Тайфуненок» может перевозить до десяти человек.

При снаряженной массе почти в 14 тонн армейский внедорожник способен развивать скорость до 100 км/ч, имея запас хода в 800-850 км.

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