Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили «Тайфуненок»

Подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа в Новосибирской и Самарской областях получили первые восемь новейших бронеавтомобилей КамАЗ-53949 «Тайфуненок».

Военнослужащие приступили к освоению новой техники, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

КамАЗ-53949 представляет собой бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 и корпусом, защищающим от пуль и взрывных устройств. На нем установлена комбинированная защита из керамической брони, под ней — броневая сталь. «Тайфуненок» может перевозить до десяти человек.

При снаряженной массе почти в 14 тонн армейский внедорожник способен развивать скорость до 100 км/ч, имея запас хода в 800-850 км.