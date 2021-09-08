Казанские военные прокатили на танке шестилетнего мальчика

Командование Казанского танкового училища воплотило в жизнь мечту шестилетнего Егора Еремеева, страдающего сложным иммунологическим заболеванием, проехать на боевом танке.

С просьбой исполнить желание мальчика обратились его родители и получили положительный ответ от командования. Егора и его десятилетнего брата прокатили на боевом танке.

Также военнослужащие провели для детей экскурсию по училищу. Им показали историческую и современную бронетехнику. Ребята узнали, как проходит обучение у будущих танкистов, им рассказали, как проходят тренировки на полигоне. Кроме того, дети попробовали самостоятельно управлять большой машиной на современных симуляторах.